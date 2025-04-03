В Братиславе прошла церемония возложения венков к мемориальному комплексу Славин, установленному в честь воинов, освобождавших словацкую столицу. В этом мероприятии принял участие президент страны Петер Пеллегрини. Об этом рассказал он сам в запрещенной в РФ социальной сети.

По словам лидера Словакии, стоит почтить память всех тех, кто освобождал Братиславу от нацистов: советских, румынских, словацких солдат, а также воинов других национальностей.

«Никогда не позволим ставить под сомнение их наследие, тяготы, которые принесла война, и не позволим уменьшать заслуги тех, которые внесли вклад в поражение нацистской системы», — указал он.

Пеллегрини подчеркнул, что на фоне этого подвига особую важность начинает играть установление мира на тех территориях, где сейчас ведутся боевые действия.

Ранее Пеллегрини обратился к призывам к своим согражданам. Он предложил им почтить память погибших солдат Красной армии как тех, кто принес стране освобождение от фашизма. Политик выразил мнение, что необходимо вести себя порядочно по отношению ко всем, кто погиб на словацкой земле.