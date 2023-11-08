Президент Турции призвал остановить Израиль и закончить конфликт на Ближнем Востоке

Президент Турции Тайип Эрдоган призвал мир громче требовать завершения палестино-израильского конфликта и предпринять для этого более «эффективные шаги». Об этом сообщает РИА Новости .

Эрдоган встретился с президентом Узбекистана и обсудил с ним шаги для завершения конфликта на Ближнем Востоке, а также новые усилия для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Во время встречи президент Турции заявил, что мировое сообщество должно громче высказывать о прекращении конфликта и предпринять новые и действенные шаги для того, чтобы остановить Израиль.

Сообщается, что на встрече также обсуждались отношения Турции и Узбекистана. Лидеры стран отметили рост торговых объемов и приняли решение о продвижении новых проектов сотрудничества в различных областях промышленности.