Президент Венесуэлы пообещал навсегда удалить WhatsApp

Президент Венесуэлы Николас Мадуро высказался на тему отказа от WhatsApp. В частности, Мадуро хочет полностью отказаться от использования этого мессенджера и перейти на другие, сообщает РИА Новости вечером вторника, 6 августа.

Мадуро высказался, что он разорвет все отношения с WhatsApp из-за того, что именно этот мессенджер угрожает стране. Президент отметил, что удалит WhatsApp из телефона навсегда и перейдет на другие площадки.

Так, президент уточняет, что именно через WhatsApp преступники угрожают не только молодым людям Венесуэлы, но и народным лидерам страны. Ранее через подобные соцсети в Венесуэле распространялись видеозаписи, которые призывают применять насилие в отношении сторонников действующей власти.

Напомним, ранее сообщалось о награждении избитого боксера Дмитрия Двали. Подробнее в материале.