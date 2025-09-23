Президентский арест: как кортеж Трампа заставил Макрона прогуляться по Нью-Йорку пешком

Утверждается, что инцидент произошел в Нью-Йорке после завершения выступления французского лидера в главном офисе ООН. Полицейские остановили кортеж Макрона из-за перекрытия улиц, связанного с проездом кортежа президента США Дональда Трампа.

На видеозаписи зафиксировано, как Макрон связывается по телефону с Трампом и произносит фразу: «Знаешь что? Я жду на улице, потому что все перекрыто из-за тебя». Вероятно, транспортное средство, в котором находился президент Франции, так и не получило разрешение на проезд, поскольку на видео после беседы с сотрудниками полиции Макрон продолжил движение пешком.

Ранее сообщалось, что журналистка из США потребует от Брижит Макрон подтвердить пол на экспертизе.