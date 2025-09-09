При ночном пожаре в пятиэтажке на юго-западе Москвы пострадали не менее трех человек

В пятиэтажном доме на юго-западе Москвы произошел пожар, в результате которого пострадали три человека, включая ребенка. Пожарные ликвидировали открытое горение, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

Пожарные ликвидировали открытое горение в жилом доме, где огнем повреждены две квартиры на четвертом этаже и балкон на пятом. Общая площадь возгорания составила 65 квадратных метров. В настоящее время проводятся работы по проливке и разборке конструкций.

«В результате пожара пострадали три человека, в том числе один ребенок», — говорится в сообщении.

Для эвакуированных подготовили временное убежище на территории школы. Пострадавших отправили в больницу Москвы.

Ранее сообщалось, что на юго-западе Москвы почти 70 спасателей не могут потушить две горящие квартиры.