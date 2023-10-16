При обрушении здания в центре Питера пострадали два человека

В центре Санкт-Петербурга два человека получили травмы при обрушении здания. Об этом сообщает РИА Новости .

По данным прокуратуры, в Адмиралтейском районе города произошло обрушение флигеля Дома Устинова на улице Егорова. На объекте шли работы по сносу. В результате происшествия травмы получили два человека, оба, предположительно, работали на объекте. Сообщается, что пострадавшие получили переломы ног.

Из-за происшествия проверку начала прокуратура города. На объекте ведется осмотр. Сотрудники ведомства выяснят, соблюдалась ли техника безопасности во время проведения строительных работ.