При обстреле Донецка пострадала еще одна мирная жительница

Количество пострадавших в результате массированного обстрела Ворошиловского района Донецка увеличилось. Об этом стало известно вечером во вторник, 20 февраля.

Как в своих социальных сетях сообщает представительство ДНР в СЦКК, появилась информация о том, что после обстрела украинцами Ворошиловского района Донецка ранена оказалась местная жительница 1973 года рождения. Ее состояние не уточняется.

Напомним, что за массированный обстрел разных районов Донецка, среди которых и Петровский, и Куйбышевский, ранения получили сразу два мирных гражданина 2005 года рождения, а также повреждено здание ясли-сада. Центр города Донецк украинские военные обстреливали из американской системы залпового огня HIMARS.