При обстреле Донецка ВСУ повредили жилые дома и ранили мирного жителя

28 ноября во время обстрела Донецка украинские военные повредили жилые дома горожан и ранили мирного жителя. Об этом сообщает РИА Новости .

Как рассказал глава административного центра ДНР Алексей Кулемзин, под обстрел попал Куйбышевский район города, где на улице Добронравова получил ранение молодой человек 2005 года рождения. Также на улице оказались повреждены многоэтажные и частные дома. По словам мэра, обстрел привел к повреждениям крыш и окон. Также повреждения обнаружили на улице Сомова, там не пострадали мирные граждане, но оказался поврежден многоэтажный дом, в крышу которого «пришел» украинский снаряд.

По данным СЦКК, по Куйбышевскому району были выпущены 36 ракет. Удары со стороны ВСУ пришлись по микрорайону «Азотный». На данный момент известно о пяти пострадавших людях. Также сообщается, что в результате обстрелов никто не погиб.