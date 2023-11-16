При очередном обстреле Донецка горожанин получил ранение
Фото: [©Сергей Аверин/РИА Новости]
Во время обстрела Донецка 16 ноября мирный житель получил травмы на одной из улиц города. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным СЦКК, украинские войска выпустили по Петровскому району города около четырех снарядов «натовского» калибра. Сообщений о повреждениях зданий пока не поступало, но известно, что пострадал мирный житель.
Как рассказал мэр Донецка Алексей Кулемзин, ранение получил мужчина 1975 года рождения, находившийся в момент атаки ВСУ на улице Петровского. Какие именно травмы получил горожанин, неизвестно. О других пострадавших не сообщается.