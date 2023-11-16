При очередном обстреле Донецка горожанин получил ранение

Во время обстрела Донецка 16 ноября мирный житель получил травмы на одной из улиц города. Об этом сообщает РИА Новости .

По данным СЦКК, украинские войска выпустили по Петровскому району города около четырех снарядов «натовского» калибра. Сообщений о повреждениях зданий пока не поступало, но известно, что пострадал мирный житель.

Как рассказал мэр Донецка Алексей Кулемзин, ранение получил мужчина 1975 года рождения, находившийся в момент атаки ВСУ на улице Петровского. Какие именно травмы получил горожанин, неизвестно. О других пострадавших не сообщается.