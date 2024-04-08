При пожаре на уникальном судне снабжения «Катерина Великая» во Владивостоке один человек погиб, трое пострадали

РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Владивостока сообщило подробности пожара, произошедшего вечером в воскресенье, 7 апреля, на местном судоремонтном заводе.

Ранее мы сообщали, что там загорелось судно снабжения «Катерина Великая». Инцидент произошел во время технического обслуживания транспортного средства.

По информации надзорного ведомства, в ходе пожара один человек погиб, еще трое пострадали.

Судно было введено в эксплуатацию три года назад. Доставляет грузы в любое время года, причем зимой способно преодолевать лед толщиной до двух с половиной метров. Уникальность судна в том, что, во-первых, в мире подобного аналога нет. Во-вторых, судно одно из немногих, кто способен доставлять грузы в арктических широтах.