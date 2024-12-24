При проверке ЧП с танкерами в Керченском проливе выявили нарушения

Танкеры «Волгатранснефти» находились в акватории Керченского пролива Черного моря неправомерно. Это установили специалисты Ространснадзора в ходе проверки после ЧП, сообщает официальный канал Минтранс РФ в Telegram.

Как установило надзорное ведомство, оба танкера были в проливе во время действия сезонных ограничений на плавание. Кроме того, несколько промышленных суден компании были не включены в лицензию на перевозки опасных грузов, как внутренним, так и морским путями.

Министерство транспорта отмечает, что с момента ЧП обследовали 170 кв. км акватории. Очистили силами подведомственного Росморречфлоту ФГБУ «Морспасслужба» более 24,3 тыс. кв. метров водных территорий от мазута, однако работы еще не завершены. Специалисты используют спецтехнику, вспомогательные боны, мешки, задействуют судна. Убирают с поверхности воды и цветную масляную пленку: ее обрабатывают сорбентом.

Специалисты и волонтеры также очистили 4,8 тыс. кв. метров пляжей и участков берега.

Напомним, что после аварии с танкерами в Черном море специалисты Роспотребнадзора оценили состояние воды. Подтвердили, что она не соответствует санитарным нормам. Купаться на пляжах строго не рекомендовали.