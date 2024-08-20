При реализации нацпроектов в России обнаружили хищения на миллиарды рублей

Генпрокуратура выявила незаконные случаи присвоения средств, которые должны были пойти на воплощение ряда национальных проектов. Преступления фиксировали в разных регионах России, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Список из регионов солидный: попались на преступлениях в Ивановской, Курской, Волгоградской, Самарской, Новосибирских областях, а также ЯНАО. Случаи хищения фиксировали при реализации нацпроектов, однако с чем они связаны не уточняется.

«…по материалам прокуратуры возбуждены уголовные дела о хищениях бюджетных средств в размере более 3 миллиардов рублей», — сообщили в Генпрокуратуре.

За первое полугодие2024-го зафиксировали 58 тысяч нарушений. Почти семь тысяч заявлений отправили в суд, было возбуждено 500 уголовных дел по факту хищений и других финансовых махинаций.

Ранее сообщалось, что фигурант по делу комбрига-десантника Фролов отказался признать вину в мошенничестве.