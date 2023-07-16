При взрыве на ярмарке на Тайване пострадали 28 человек

Как передает тайваньское Центральное информационное агентство (CNA), семеро из пострадавших экстренно госпитализированы в различные клиники. Инцидент произошел на храмовой ярмарке в городе Цзяи на севере китайского острова.

Отмечается, что большинство пострадавших получили осколочные ранения стекл витрин, а также ожоги высокой степени поражения. Один из пострадавших находится в отделении интенсивной терапии. Всего же на ярмарке в момент взрыва находились порядка 10 тыс человек.

Среди причин произошедшего взрыв мобильного электрогенератора на жидком топливе. Также одной из версий считается взрыв фейерверков. Полицейскими не исключается и человеческий фактор, уточняет агентство.

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