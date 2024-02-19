Во время зачистки Авдеевки на форме брошенных тел нашли шевроны Америки и Польши. Об этом сообщает ТАСС .

Как рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский, во время зачистки освобожденного города были обнаружены интересные детали. Кроме брошенной военной техники, поставленной Западом, были найдены оставленные трупы солдат. Примечательно, что на форме военных, выступавших на стороне ВСУ, размещены американские и польские шевроны.

Авдеевка перешла под полный контроль вооруженных сил России 17 февраля. В этот день Сергей Шойгу сообщил об этом главе государства Владимиру Путину. Детали боев за город не раскрывались до тех пор, пока территория не была полностью освобождена от украинских боевиков.

Теперь формирования, участвовавшие во взятии города, продолжают наступление на украинские позиции в ДНР.