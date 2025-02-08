Прибалтика вышла из системы БРЭЛЛ, Калининград перешел на автономный режим электроснабжения

Как и было анонсировано ранее, с утра субботы, 8 февраля, Эстония, Литва и Латвия отсоединились от международной энергетической системы БРЭЛЛ, которая связывает страны Балтии с энергосистемами России и Белоруссии.

В 2024 году, летом, Вильнюс, Рина и Таллин приняли решение о выходе из объединения. Об этом они официально сообщили 8 февраля 2025 года.

В январе наступившего года премьер-министр Эстонии Кристен Михал выразил опасения, что страна может столкнуться с отключением электроэнергии на три дня из-за выхода из БРЭЛЛ. По информации телерадиокомпании ERR, жители Эстонии активно приобретают генераторы.

В связи с тем, что страны Балтии вышли из общей энергетической системы, инфраструктура Калининградской области начала работать в автономном режиме. В пресс-службе правительства региона сообщили, что все оборудование готово к работе в круглосуточном режиме.

Ранее сообщалось, что две крупнейшие электростанции Эстонии оказались в нерабочем состоянии за несколько дней до запланированного отключения от энергосистемы России. Происходящее ставит под сомнение техническую готовность Эстонии к самостоятельному энергообеспечению после отсоединения от российской энергосистемы, которая десятилетиями обеспечивала стабильное электроснабжение в регионе.