Две крупнейшие электростанции Эстонии оказались в нерабочем состоянии за несколько дней до запланированного отключения от энергосистемы России. Об этом пишет местный портал Delfi.

За считанные дни до отсоединения от единой энергосистемы с Россией Эстония столкнулась с серьезными техническими проблемами. Шестой энергоблок Нарвской ТЭС неожиданно вышел из строя, а электростанция «Аувере» уже пятые сутки не функционирует из-за неисправности котла.

Эстонские энергетики бьют тревогу, поскольку 8 февраля 2025 года Прибалтийские страны планируют выйти из энергетического кольца БРЭЛЛ, объединяющего Белоруссию, Россию, Эстонию, Латвию и Литву. По оценкам премьер-министра Эстонии Кристена Михала, после отключения республика может остаться без централизованного электроснабжения на срок до 72 часов.

Энергетический концерн Eesti Energia рассчитывает восстановить работу шестого энергоблока Нарвской ТЭС к 6 февраля. Однако ремонт «Аувере» затягивается дольше запланированного срока. При этом руководство концерна продолжает заверять, что электростанции, ветропарки и крупнейшее хранилище энергии в стране полностью готовы к переходу на автономный режим работы.

Происходящее ставит под сомнение техническую готовность Эстонии к самостоятельному энергообеспечению после отсоединения от российской энергосистемы, которая десятилетиями обеспечивала стабильное электроснабжение в регионе.

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