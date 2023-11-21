Причиной драки в тверском автобусе могла стать фотография

Причиной драки в автобусе в Твери могло стать желание сфотографироваться с гражданином Камеруна. Об этом сообщает «МК в Твери» .

По предварительным данным, находящаяся в подпитии компания молодых людей увидела иностранца в автобусе №30 и пристала к нему с просьбой сфотографироваться. Сообщается, что гражданин другого государства несколько раз отказал в снимке, а потом оттолкнул руку с протянутым для фото телефоном.

В результате в автобусе разгорелся конфликт, переросший в драку. У иностранца могут диагностировать травмы, являющиеся средним вредом здоровью. Возбуждено уголовное дело, участников конфликта уже нашли.