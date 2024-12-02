Причиной повреждения трубопровода в Польше могла стать диверсия
Фото: [pxhere.com]
Польская компания PERN, оператор нефтепровода «Дружба», не исключает диверсию как возможную причину повреждения трубопровода.
Об этом со ссылкой на представителя компании сообщает РИА Новости.
В настоящее время специалисты занимаются ликвидацией последствий утечки и налаживают прокачку нефти.
Причину инцидента должны будут установить эксперты. Рассматриваются все версии, технические неполадки также не исключаются.
Напомним, что о повреждении нефтепровода «Дружба» стало известно вечером 1 декабря. Прорыв произошел в районе Пнево Великопольского воеводства.
Ранее сообщалось о том, что кандидат в президенты Польши заявил, что граждане не должны гибнуть за Украину.