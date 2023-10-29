Причиной пожара на Афипском НПЗ на Кубани могла быть атака украинских боевых дронов - СМИ

Как сообщается в соцсетях, перед возгоранием на инфраструктурном объекте Краснодарского края прогремел мощный взрыв. По словам местных жителей, все произошло около 3:20 ночи.

При этом, перед самим взрывом жители Кубани слышали звук летящих БПЛА. К слову, Афипский НПЗ был уже атакован со стороны Украины ранее. Это произошло 31 мая нынешнего года.

«Местные жители сообщили что перед взрывом слышали звук, похожий на "газонокосилку". Предварительно, НПЗ атаковал беспилотник. Сейчас на месте ЧП видно зарево», - сообщили местные жители в соцсетях.

Ранее сообщалось, что пожар на Афипском НПЗ в Краснодарском крае был потушен за полчаса. Обошлось без пострадавших и серьезных разрушений.