Причиной смерти актера Владимир Фоменко стал отек легких

На 85-м году жизни не стало Владимира Фоменко — советского и российского актера. Об этом стало известно из сообщения его сына Георгия, опубликованного на портале «Кино-театр.Ру».

Причиной кончины актера стал отек легких, — сообщил он.

«Позавчера Владимира Георгиевича Фоменко не стало», — сообщил Георгий.

О месте и времени похорон и прощания с артистом будет объявлено позднее.

Следует подчеркнуть, что актер Владимир Фоменко был знаменит благодаря своим ролям в спектаклях Театра на Таганке и Московского ТЮЗа. Также он принимал участие в съемках фильмов «Житейские воззрения кота Мурра» и «Тайна предков», а также в других кинолентах.

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