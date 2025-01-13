Умершая Добровольская оставила прикованную к постели тяжелобольную дочь

У Евгении Добровольской, народной артистки России, которая недавно ушла из жизни, осталось четверо детей. Среди них есть дочь Анастасия, которой сейчас 15 лет. У девочки серьезное заболевание, и она нуждается в постоянном уходе, пишет портал 7 дней.ru.

В семилетнем возрасте у дочери известной актрисы, рожденной от третьего супруга, кинооператора Дмитрия Мананникова, диагностировали заболевание, известное как болезнь Петерса. Эта болезнь сопровождается постоянными болевыми ощущениями и нарушением двигательной функции.

«Добровольская делала все возможное, чтобы ребенок жил полноценной жизнью. Сейчас не известно, кто будет опекуном девочки», — говорится в материале издания.

Напомним, 10 января Московский художественный театр (МХТ) им. А.П. Чехова сообщил о смерти звезды Евгении Добровольской. Третья жена актера Михаила Ефремова долгие годы боролась с онкологией.

Евгения Добровольская в последние месяцы своей жизни мужественно боролась с раковой опухолью. Коллеги по цеху знали о ее болезни и оказывали не только моральную поддержку, но и реальную помощь. Театр взял на себя расходы на лечение актрисы, а в таких случаях и лекарства, и медицинские процедуры обходятся в копеечку.