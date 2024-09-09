Сын самого титулованного российского военнослужащего Родобольского назвал причину его смерти

«У отца была сердечная недостаточность, и сердце не справилось. К тому же несколько лет назад он перенес пневмонию, что, вероятно, только ухудшило его состояние», — рассказал Олег.

Он также отметил, что официальное медицинское заключение пока не предоставлено. Прощание с Игорем Родобольским состоится в Екатеринбурге, время определяется.

Сослуживцы и коллеги Игоря Родобольского выражают свои соболезнования его семье.

Игорь Родобольский начал свою карьеру в авиации 40 лет назад, проходя службу в различных частях и выполнив множество боевых заданий. За свою службу он был награжден многочисленными орденами и медалями, среди которых Орден Мужества, орден «За военные заслуги» и другие.

Ранее сообщалось, что умер обладатель наибольшего числа боевых наград в российской армии.