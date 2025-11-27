«Придет с голубыми глазами»: февраль 2026 года станет переломным для человечества

В интернете распространяется информация о якобы рассекреченных архивных документах, содержащих предсказания Вольфа Мессинга на 2026 год. Сообщается, что данные были получены из частного источника и не имеют официального подтверждения, передает Дон24 .

Согласно опубликованным материалам, Мессинг предсказал, что 26 февраля 2026 года произойдет событие, определяющее дальнейшую судьбу России. В этот день человек с голубыми глазами должен принять решение, влияющее на мировую стабильность.

В предсказаниях упоминается редкое астрономическое явление — парад пяти планет в знаке Водолея. Также говорится о возможных сбоях в системах связи и глобальных геополитических процессах.

Материалы содержат предположения о будущем технологическом развитии, включая возможность значительного продления человеческой жизни и создания искусственного интеллекта. Данная информация носит спекулятивный характер и не подкреплена научными доказательствами.

