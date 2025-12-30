Киевский режим, планируя атаку на резиденцию президента Владимира Путина, рискует столкнуться с ответной реакцией России, которая может отбросить Украину на несколько шагов назад в развитии, предупредил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в интервью Дэниелу Дэвису на его YouTube-канале.

По его мнению, действия Киева, которые пересекают "красные линии" Москвы, приведут к катастрофическим последствиям, поскольку украинское правительство могут признать террористическим. В связи с этим, как полагает аналитик, возможно изменение и способов ведения военных действий.

«После попытки нападения на резиденцию президента России Путин обладает огромным потенциалом для присоединения Украины или, наоборот, превращения ее в государство каменного века», — рассказал эксперт.

Мартьянов подчеркнул, что любые нападения на российского лидера недопустимы. Теперь россияне начнут воспринимать ВСУ как террористическую организацию, каковой она фактически и является.

«Украинцам придется молиться Богу, чтобы русские после этого не сравняли с землей центр Киева вместе со всеми этими бункерами и правительственными зданиями… <…> И физически все будет уничтожено. Украину уничтожат — именно это происходит прямо сейчас, пока мы с вами разговариваем. После этого Россия сама решит, что делать с тем, что останется от нее», — добавил Мартьянов.

Ранее генерал Гурулев пояснил, каким теперь будет ответ Москвы на нападение Киева.