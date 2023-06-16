«Придется спать во время парада»: россияне пропустят важное астрологическое событие

Примерно с трех до четырех утра с 17 июня пройдет парад планет, сообщает ряд медиаресурсов. Так, Сатурн, Нептун, Юпитер, Уран и Меркурий выстроятся в одну линию.

Увидеть это зрелище можно будет невооруженным взглядом, но Нептун и Уран будут менее яркими, чем другие небесные тела. Ярче всех будет Юпитер.

Чтобы отличить планеты от звезд, астрономы рекомендуют гражданам обратить внимание на мерцание объекта. Для звезд характерен блеск и «пульсация», планеты же сияют ровным светом.

«Еще один повод выбраться в выходные на дачу в Подмосковье»; «Интересное событие, но, мне кажется, что такой парад затеряется среди облаков, смога и светового загрязнения»; «Из Москвы такое событие, к сожалению, точно не увидишь. Придется спать во время парада», — прокомментировали новость россияне.

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