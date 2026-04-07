Приехал на свадьбу на цистерне с фекалиями: в сети обсуждают брачную церемонию

В китайской провинции Аньхой прошла свадьба, которую запомнят все гости. 30-летний Пань Хаонань приехал под венец в кортеже из девяти ассенизаторских цистерн, украшенных красными бумажными цветами. Об этом пишет иностранное издание South China Morning Post.

Идея принадлежала самому жениху. Пань руководит бригадой водителей ассенизаторских машин — дело отца, которому тот посвятил более 20 лет. Когда мужчина предложил использовать цистерны вместо обычных свадебных автомобилей, невеста Ли Яцин назвала идею оригинальной и тут же согласилась. Родители жениха поначалу были против, но смирились, увидев одобрение будущей жены.

Свадьба состоялась 28 марта. Все девять машин тщательно вымыли и украсили. Одна из цистерн приехала с поздравительной надписью: «Коллега из Хэфэя желает Королю нечистот Хаонаню счастливого брака». Сам жених признался, что их работа — самая грязная и вонючая, но деньги, которые они зарабатывают, — чистые. «Пока люди едят и ходят в туалет, мы будем нужны», — добавил он.

Ранее тюменская пара развелась через 53 дня после свадьбы и установила рекорд.