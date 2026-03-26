Самый короткий брак в России зафиксировали в Тюменской области

В Тюменской области зафиксировали, вероятно, самый короткий брак в истории современной России, пишет «Российская газета». Там молодожены развелись через 53 дня после свадьбы.

Отмечается, что в качестве причины расторжения брака супруги указали «несовместимость взглядов». Официально брак был заключен, а затем расторгнут в органах ЗАГС.

Юрист Евгений Сиражев отметил, что это действительно рекордно короткая продолжительность брака. По закону зарегистрировать и расторгнуть брак в один день невозможно. Расторжение в органах ЗАГС производится через месяц после подачи совместного заявления. Судебное расторжение занимает еще больше времени.

Ранее эксперты называли главные причины распада семей: измены, финансовые проблемы и потерю эмоциональной близости. По данным Росстата, в последние годы количество разводов в России остается стабильно высоким, и случаи «скоротечных» браков, увы, не редкость.

