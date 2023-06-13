Прием заявок на день открытых дверей начали в Минжилполитики Подмосковья

Как сообщила пресс-служба ведомства, мероприятие запланировано на пятницу. Оно состоится в формате видеоконференции и телефонной связи. Участников проконсультируют по вопросам строительства проблемных ЖК на территории Подмосковья.

Прием заявок уже открыт. Отправить их можно до полудня четверга по номеру телефона 8-498-602-16-00 (добавочный 47929).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что до конца этого года ключи от своих квартир в Подмосковье получат последние двенадцать тысяч дольщиков.

*Возрастное ограничение 18+