Прием заявок на гранты для молодых и социальных предпринимателей продлили в Московской области

Прием заявок на получение грантов молодыми и социальными предпринимателями Московской области продлили до 4 ноября, сообщила зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева. Это даст возможность воспользоваться мерой поддержки большему числу предпринимателей.

«Молодые предприниматели Подмосковья с 14 до 25 лет и субъекты МСП, имеющие статус социальных, могут претендовать на получение грантов размером от 100 до 500 тысяч рублей. С начала года уже было подано 458 заявок на общую сумму 225,3 миллиона рублей», — отметила Зиновьева.

В ведомстве уточнили, что полученный грант можно будет направить на затраты по аренде и ремонту нежилого помещения, приобретение оборудования, оплату коммунальных услуг и не только. Подробности о грантовой поддержке здесь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.