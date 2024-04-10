Прием заявок на конкурс лучших практик наставничества стартовал в Московской области

В Подмосковье начался прием заявок на участие в региональном этапе конкурса «Лучшие практики наставничества», который проводится в рамках реализации нацпроекта «Производительность труда», подать заявку можно до конца мая. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В ведомстве уточнили, что мероприятие направлено на распространение передового практического опыта наставничества для повышения производительности труда. Конкурс проводится в номинациях «Прорывные технологии повышения производительности труда», «Профессиональное развитие молодежи», «Цифровые инновации на предприятии», «Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда» и «Наставничество в индустрии гостеприимства». Подать заявку можно здесь. Победители данного этапа представят регион на Всероссийском этапе конкурса, который пройдет осенью 2024 года.

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