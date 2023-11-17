Прием заявок на конкурс на звание «Лучшая организация туриндустрии» продлили в Подмосковье
Фото: [Министерство культуры и туризма МО]
В Подмосковье продлили прием заявок на участие в ежегодном конкурсе на звание «Лучшая организация туристской индустрии» на приз губернатора Московской области в 2023 году, он продлится еще десять дней. Об этом сообщили в областном Минкульттуризме.
В ведомстве уточнили, что конкурс проводится среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют деятельность в сфере туристской индустрии на территории региона. Всего представлены 11 номинаций — «Горнолыжный отель года», «Кемпинг (глэмпинг) года», «Туроператор года», «Турагент года» и другие. Подробности можно найти здесь.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.