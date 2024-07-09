Прием заявок на получение грантов для развития семейных ферм начался в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
В Подмосковье начался прием заявок на получение грантов для развития семейных ферм, крестьянские (фермерские) хозяйства смогут получить поддержку в размере до 30 миллионов рублей. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Оформить заявку на получение могут аграрии, деятельность которых зарегистрирована в Подмосковье не менее года, а также у которых отсутствуют задолженности. Еще одно важное условие — не менее двух членов семьи главы хозяйства должны состоять на ферме», — уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.
По его словам, на эти цели в регионе выделен бюджет в размере 123 миллионов рублей. Грант можно будет направить на расширение земельных участков, строительство или модернизацию производственной инфраструктуры и объектов хранения. Подать заявку можно в системе «Электронный бюджет» на портале предоставления мер финансовой господдержки.
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