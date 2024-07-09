Прием заявок на получение грантов для развития семейных ферм начался в Подмосковье

«Оформить заявку на получение могут аграрии, деятельность которых зарегистрирована в Подмосковье не менее года, а также у которых отсутствуют задолженности. Еще одно важное условие — не менее двух членов семьи главы хозяйства должны состоять на ферме», — уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.