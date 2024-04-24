Прием заявок на получение соципотеки для молодых ученых начался в Подмосковье

В Московской области стартовал прием заявок на получение социальной ипотеки для молодых ученых.

В этом году воспользоваться данной мерой поддержки смогут пятьдесят семь человек — двадцать восемь молодых ученых и двадцать девять уникальных специалистов, рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Ее слова приводит ТАСС.

«Всего за восемь лет работы программы <…> получателями поддержки стали уже более 700 человек», — отметила глава областного Мининвеста.

В пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области указали, что подать заявку на получение сертификата в рамках программы «Социальная ипотека» могут ученые и уникальные специалисты организаций ОПК в возрасте до тридцати пяти лет.

В ведомстве напомнили, что в рамках данной программы участник платит только проценты по кредиту, основную сумму за жилье выплачивает правительство Подмосковья.

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