Прием заявок на премию для медиков продолжается в Подмосковье

Прием заявок на профессиональную премию для медиков продолжается в Подмосковье, напомнили в пресс-службе губернатора и правительства региона. Он завершится 15 августа.

Для участия в конкурсе необходимо работать в медучреждении, подведомственном областному Минздраву. Стаж работы должен составлять не менее десяти лет. Нововведением этого года стало расширение списка претендентов – были добавлены новые специальности.

Врачи могут подать заявку на почту mz_podmoskovnyi@mosreg.ru или лично в МОНИКИ, фельдшеры и медсестры - на почту mz_momk1_sestra@mosreg.ru или лично в областной медицинский колледж №1.

По итогам конкурса определят лучших врачей, фельдшеров и медсестер. В общей сложности отберут 150 лауреатов. Размер премий составит от 120 до 180 тысяч рублей.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев проверил работу роддома в Дубне, где был проведен капитальный ремонт.