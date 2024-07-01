Прием заявок на субсидирование покупки и лизинга оборудования начался в Московской области

Подмосковные предприниматели могут подать заявку на возмещение части затрат, которые связаны с приобретением оборудования в целях создания, развития и модернизации производства. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«1 июля в регионе стартовал прием заявок на получение субсидий на покупку и лизинг оборудования для субъектов малого и среднего предпринимательства. Бизнес может компенсировать до 50% затрат, но не более пяти миллионов рублей. Подать заявку можно до 31 июля», — уточнила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, на поддержку могут рассчитывать как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. В 2023 году ее получили более 230 предпринимателей, общая сумма субсидии составила 650 миллионов рублей. Подробности о поддержке и требования к заявителю размещены на инвестиционном портале Московской области. Отметим, что поддержку бизнесу в регионе оказывают в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.