Прием заявок на участие в конкурсе «Любовью жив Герой» проходит в Подмосковье

В Подмосковье проходит прием заявок на конкурс «Любовью жив Герой», приуроченный ко Дню Победы, в нем могут принять участие подростки в возрасте от 12 до 18 лет. Об этом сообщает Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области.

«Конкурс «Любовью жив Герой» поможет через творчество, через самовыражение побудить молодых ребят изучать историю, напомнить им о важности подвига, рассказать, что и в наши дни мы являемся свидетелями настоящего героизма в зоне проведения СВО, самоотверженности, истинного патриотизма», — отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Участники смогут написать сочинение или снять клип о том, каким они видят настоящего героя. В ведомстве уточнили, что конкурс является частью театрально-музыкального проекта Центра креативных индустрий «Новый город» «Судьба человека. Первая весна». Первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева отметила, что победители конкурса получат ценные подарки и другие сюрпризы. Подробности и условия конкурса размещены здесь.

Отметим, что организаторами мероприятия выступили областная Общественная палата, Центр креативных индустрий «Новый город» и Движение Первых Подмосковья, поддержку ему оказало региональное Министерство информационных и социальных коммуникаций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.

*Возрастное ограничение 12+