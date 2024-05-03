Прием заявок в новый состав Общественной палаты продолжается в Московской области

В Подмосковье продолжается прием заявлений от кандидатов в члены Общественной палаты Московской области нового созыва, документы уже подали первые 50 человек. Об этом сообщает Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области.

В ведомстве уточнили, что своего кандидата могут выдвинуть некоммерческие организации. Это происходит по решению их коллегиальных органов и в соответствии с уставами. Одной из первых документы подала Первый зампред областной Общественной палаты Татьяна Дмитриева.

«Основными документами необходимыми для регистрации кандидата являются решение коллегиального органа НКО, выдвигающей кандидата в члены Общественной палаты Московской области, нотариально заверенная копия устава этой организации, оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, полученной не ранее чем за 30 календарных дней, копия документа удостоверяющего личность с пропиской в Московской области и, конечно, само заявление кандидата», — отметила она.

В министерстве добавили, что в Общественную палату изберут 99 членов, прием заявок будет длиться до 23 мая включительно. Подать заявление можно по адресу: г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, стр. 1А, каб. 403.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.