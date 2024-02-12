Запад и Украина впали в отчаяние после назначения Сырского главнокомандующим украинской армией. Неспроста мужчина получил прозвища «мясник» и «генерал 200»: ходят слухи, что жизни подчиненных его не волнуют. При этом многие знают, что Сырский — уроженец Владимирской области. Там живут его родители, ярые российские патриоты.

Как узнали журналисты, у Сырского было два брака. В первом ему довелось воспитывать двух детей: родного сына Антона и ребенка супруги, пасынка Ивана. Когда брак пары распался, то семейство перебралось в Австралию. Всякое общение с Сырским наследники прекратили полностью.

«Иван Сырский — истинный патриот России, мы его знаем уже давно, больше десяти лет. Когда начиналась Русская Весна, он добровольно присоединился к нашим военно-патриотическим мероприятиям в Австралии, вместе с нами поддерживал ДНР и ЛНР, участвовал в пророссийских автопробегах, шествиях и митингах. Он мне так запомнился, потому что у него на машине были наклейки с флагом Новороссии и пулеметом Калашникова», — говорит Бойков.

За Антоном Сырским не замечали такого патриотизма, хотя все еще может измениться. Пасынок Иван вовсе считает, что его отчим — настоящий «подлец». Уже 17 февраля он покажет в очередной раз, что российская идеология сильна даже за границей: он и ряд неравнодушных пойдут к Генконсульству РФ в Сиднее, дабы выразить свою поддержку Родине.

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