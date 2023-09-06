«Приезжайте, я буду вас ждать»: доброволец СВО проводил двоих товарищей, а сам погиб

Фронтовые товарищи — не просто друзья. Это особые близкие люди, с которыми можно вспомнить те моменты, про которые иным и рассказать нельзя. Даже жены и матери не знают всего того, что испытывают их любимые мужчины в бою. Доброволец с позывным Бах рассказал о своем погибшем сослуживце.

На фронте Бах обрел двух товарищей с позывными Танк и Глобус. Последний, к сожалению, погиб, не дождавшись окончания контракта. Так вышло, что Бах и Танк возвращались домой раньше, а третий друг остался сражаться.

Бах до сих пор затрудняется ответить, почему сдружился именно с этими ребятами: «Наверное, характером сошлись». Причем друг о друге бойцы обычно знают мало — солдаты не любят делиться подробностями личной жизни, чтобы не впадать в сентиментальность и не привязываться к остальным. Известно, что в обычной жизни Глобус был охотником. Общительным, но при этом любил побыть один.

«В этом человеке не было страха, он всегда рвался вперед. Так получалось, что он часто попадал на дежурство по кухне: ругался, но готовил. Был случай, когда, по данным разведки, по нам должны были бить «Хаймерсы». Мы все спрятались, а Глобус в это время готовил и даже не паниковал. Оказалось, ложная тревога», — вспоминает Бах.

Погиб Глобус от украинского танка: солдаты копали траншеи, когда ВСУ обстреляли их. Шансов не было.

«Последний разговор с ним я помню, как сейчас. Могу процитировать его последние слова: «Приезжайте, я буду вас ждать». Глобус очень хотел, чтобы я и Танк приехали. У него контракт был на год. Я говорил ему, чтобы был осторожен, но судьба решила по-другому», — вздыхает мужчина.

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