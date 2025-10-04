Приговоренный к 15 годам за госизмену житель ДНР требовал, чтобы его оправдали

В ДНР жителя поселка Володарское Сергея Петрика приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в государственной измене. Об этом проинформировала пресс-служба УФСБ России по ДНР.

Наказание включает также ограничение свободы на 1 год и денежный штраф в размере 105 000 рублей.

"Житель пгт. Володарское Сергей Петрик был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ России по подозрению в пособничестве украинским спецслужбам… Верховный суд ДНР признал Петрика Сергея Николаевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК России "Государственная измена" и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства сообщили, что мужчина самостоятельно связался с представителями СБУ через мессенджер WhatsApp (принадлежащий компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская организация) и предоставлял им сведения о расположении подразделений Минобороны России.

Сам же осужденный Петрик заявил, что не признает приговор и считает себя невиновным в инкриминируемом ему деянии.

«Я считаю себя невиновным... Прошу, чтобы меня оправдали», — сказал осужденный на кадрах оперативной видеосъемки ФСБ.

