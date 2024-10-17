Приговоренный к пожизненному сроку экс-сенатор Арашуков извинился перед Кадыровым

Экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Арашуков извинился перед Кадыровым, надеясь на прощение. Свое обращение бывший российский чиновник выложил в социальных сетях.

Экс-сенатор Рауф Арашуков, осужденный на пожизненный срок, обратился с извинениями к главе Чечни Рамзану Кадырову. В своем обращении он выразил сожаление за совершенные ошибки, подчеркивая, что никогда не стремился навредить или обидеть главу Чечни.

Арашуков также отметил, что только Кадыров может оказать ему реальную помощь в сложившейся ситуации. Верховный суд планирует рассмотреть его жалобу на вынесенный приговор 23 октября.

Бывший сенатор и его семья были арестованы в январе 2019 года по обвинению в масштабном хищении газа у компании «Газпром» на сумму, превышающую 30 млрд руб. Кроме того, Арашукова обвиняют в организации убийств Аслана Жукова и Фраля Шебзухова.

Ранее депутат Барахоев опроверг заявления Кадырова о покушении на его убийство.