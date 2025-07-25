Пригожин отверг звездный статус протеже Киркорова

Продюсер Иосиф Пригожин в резкой форме высказался о статусе Марго Овсянниковой, называющей себя «звездой номер один». В интервью «Газете.Ru» мэтр российского шоу-бизнеса четко обозначил критерии подлинной звездности.

Продюсер признался, что не знаком с творчеством Овсянниковой, что само по себе показательно для артистки, дебютировавшей еще в 2020 году.

«Звезду, звездность определяет, аудитория, понимаете? Востребованность, условно говоря. Вася Баста — это звезда, потому что он собрал два стадиона в Лужниках. Егор Крид — это звезда. Понимаете? То есть я по другим категориям определяю. Филипп Киркоров — да, Валерия — да. Главное не то, чтобы ты себя называл, главное — чтобы тебя называли», — заявил Пригожин.

Марго Овсянникова, бывшая участница «Дома-2», действительно сделала стремительный карьерный рывок благодаря поддержке Киркорова. Ее последний проект — коллаборация с американским рэпером Lil Pump на треке «Кукареку» — вызвал больше вопросов, чем восторгов у профессионального сообщества.

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