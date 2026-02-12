«Приходится мыться в фекалиях»: в петербургском Колпино сложилась катастрофическая ситуация
Фонтанка: жители Колпино признались в страхе мыть детей из-за фекальной воды
В петербургском Колпино уже около недели фиксируются массовые жалобы на качество горячей воды. Местные жители сообщают, что из крана течет жидкость с интенсивным запахом канализации. Ситуация осложняется тем, что в домах проживают семьи с маленькими детьми. Внимание на ситуацию обратила «Фонтанка».
Одна из жительниц в разговоре с журналистами призналась, что испытывает страх перед необходимостью мыть детей. Опасения вызывает не только купание, но и бытовые процессы: мытье посуды, овощей и фруктов. Женщина подчеркнула, что запах не просто неприятен, а вызывает стойкую ассоциацию с фекалиями.
Горожанка также сообщила, что обращалась в коммунальные службы. Реакция последовала, однако содержательного ответа она не получила. Сотрудники подтвердили, что осведомлены о проблеме и ведут разбирательство. Конкретные сроки устранения запаха названы не были.
В ресурсоснабжающей организации «ТЭК СПб» предоставили данные лабораторных исследований. Пробы отбирались на границе с энергоисточником. По итогам анализа все показатели укладывались в нормативные значения. Однако параллельно специалисты провели забор воды на проспекте Ленина и улице Межевой. Исследовались пробы прямой и так называемой обратной воды.
Результаты по обратному трубопроводу выявили превышение норматива по запаху. В «ТЭК СПб» объяснили это тем, что ухудшение органолептических свойств происходит не на этапе генерации или транспортировки ресурса по магистралям, а непосредственно в зоне ответственности владельцев жилья или управляющих организаций. Иными словами, внутридомовые инженерные системы признаны источником постороннего запаха.
