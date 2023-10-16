«Приходится оступаться»: назван верный способ воспитать из ребенка успешного человека

Спорт помогает не только улучшать физическое здоровье ребенка, но и формирует в нем некоторые полезные черты характера, которые очень пригодятся в жизни. Об этом рассказал психолог Роман Таланов.

По его словам, спорт формирует редкое для детей умение проигрывать.

«Сильный характер не означает постоянное рвение к победе. Как и малыш, делающий первые шаги, юный спортсмен учится проигрывать и усваивает простую истину: на пути к цели порой приходится оступаться», — рассказал эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседник добавил, что опыт потери или проигрыша не менее важен, чем умение находить мотивацию.

«Каждый спортсмен учится на ошибках и относится к неудачам, как к основе будущих побед. Это один из наиболее ценных уроков, которые дети могут вынести из спортивного зала прямиком в большую жизнь», — считает Таланов.

Кроме того, добавил эксперт, спорт станет прекрасным способом самореализации для детей, которые отстают по учебе или по каким-то причинам не пользуются уважением среди сверстников.

«У таких детей появится поле для проявления своих возможностей и преодоления неуверенности. Чтобы не упустить момент, стоит направить ребенка туда, где он сможет достичь измеримых высот. Необязательно лепить из школьника чемпиона по прыжкам в высоту. Достаточно дать ему возможность раскрыть качества, которые в иных ситуациях не могут быть проявлены», — уверен психолог.

Таланов отметил, что спортивная активность также помогает детям оценить реальные плоды своих стараний. Это воспитывает упорство, а в будущем позволяет ориентироваться на обучение и развитие, а не привязываться к цели. У таких взрослых будет мотивация двигаться вперед, невзирая на временные неудачи.

«Но родителям важно помнить — физические упражнения станут благом, если ребенку комфортно. Занятия, не соответствующие его увлечениям или способностям, дадут обратный эффект», — подытожил собеседник.

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