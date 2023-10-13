«Выйдите в лес, поорите»: психолог опровергла пользу популярного совета

Сегодня отмечается Международный день вопля разочарования. Этот праздник предназначен для выплеска эмоций, когда всем жителям планеты предлагается выйти на улицу и покричать.

Однако как рассказала психолог Маргарита Алексеева, желание прокричаться может быть тревожным признаком само по себе.

«Когда человек выходит куда-то покричать или начинает кричать прямо на рабочем месте или дома, это значит, что у него уже точка кипения пройдена. У него уже столько внутри накопилось боли, злости, разочарования, страхов, что все это ему нужно уже прямо выплеснуть, достать из себя», — рассказала эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Поэтому, продолжила собеседница, такой крик души в качестве метода борьбы со своими эмоциями возможен.

«Но если вы пользуетесь только этим, такие выплески ни к чему хорошему не приведут. Советы вроде «Выйдите в лес, поорите» не очень хороши, потому что люди ежедневно подавляются свои эмоции: приятные и неприятные. Чтобы не доводить себя до срыва, нужно научиться замечать свои эмоции», — отметила Алексеева.

По ее словам, можно вести дневник эмоций и фиксировать, что человек испытывает здесь и сейчас, почему это происходит.

«Тогда будет умение эту эмоцию как раз выдерживать, а не подавлять. Злиться можно внутри себя, что называется, экологично, не срываясь на окружающих и не оставляя эмоцию внутри себя. Иначе есть риск повысить давление, привести к другим проблемам со здоровьем. Важно замечать и распознавать свои эмоции, говорить о них близким, но не в обвинительном ключе вроде «Ты меня бесишь!», а в субъективном: «Я сейчас злюсь», — посоветовала психолог.

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