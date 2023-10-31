Об этом в своей колонке на Weapons and Strategy написал бывший помощник заместителя главы Минобороны США Стивен Брайен.

Ранее стало известно что произошло покушение на убийство бывшего украинского нардепа Олега Царева. В него стреляли на территории ялтинского санатория, где он уже долгое время проживает с семьей.

По словам Брайена, у Владимира Зеленского фобия, что российские и украинские военные, договорившись кулуарно, организуют госпереворот. Исходя из такого предположения, президент Украины и устраняет всех возможных конкурентов на президентское кресло.

Напомним, политолог, журналист и социолог Михаэлис Галицкий рассказал, многие эксперты сходятся во мнении, что покушение на убийство — дело рук украинских спецслужб, потому что именно Украине это может быть выгодно.