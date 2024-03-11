«Приказ» Шойгу о мобилизации 300 тысяч граждан после выборов оказался фейком

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов опроверг информацию о том, что в России готовится новая волна мобилизации. Его комментарий приводит RTVI.

Сообщение с недостоверным содержанием об очередной мобилизации распространилось по Сети в начале марта. Неизвестные подписали документ «от имени Шойгу» и убедили некоторых в правдивости этих сведений. Однако в Госдуме этот непонятный приказ опровергают.

«Это полнейший бред! <...> Это проделки наших оппонентов, которые вбрасывают через интернет фейковый высосанный из пальца документ», — сказал Картаполов.

Депутат подчеркнул, что в стране не планируется проводить никакой мобилизации, тем более после выборов президента РФ, как об этом сообщается в фейковых объявлениях.

Напомним, что в недостоверном документе сообщалось о необходимости призвать 300 тысяч граждан до 1 июня 2024 года. Те, кто составлял документ, просчитались. Во-первых, военные комиссары не организуют призыв по мобилизации, а во-вторых, отметка «Для служебного пользования» поставлена неверно.

Ранее сообщалось о плюсах дистанционного голосования.