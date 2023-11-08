«Приключение, о котором рассказывает друзьям»: выяснились подробности состояния мальчика, нашедшего скелет в Серпухове

Ученик СОШ №12 из подмосковного Серпухова обнаружил скелет мужчины на железной дороге, расположенной недалеко от школы, сообщает ГСУ СК России по Московской области.

Инцидент произошел после занятий. 10-летний мальчик ждал, пока его заберут родители, и решил немного прогуляться. Ребенок добрел до железной дороги и обнаружил там тело человека в одежде. Подойдя поближе, школьник рассмотрел, что на самом деле труп уже превратился в скелет. Младшеклассник сразу же побежал к учителям, чтобы рассказать о случившемся.

Предположительно, пишут СМИ, человек, которому принадлежат останки, находился в федеральном розыске. 49-летний беглый преступник уклонялся от принудительных работ. Сейчас следователи работают над подтверждением этой информации.

В Сети распространяются данные о том, что мальчик сильно испугался, и ему рекомендовали обратиться к психологу, но в администрации городского округа Серпухов утверждают, что с ним все в порядке.

«Школьник продолжает учебный процесс, никакой психологической травмы нет, он очень любознательный, и для него все случившееся — приключение, о котором он рассказывает друзьям», — рассказали в пресс-службе администрации в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

При этом отмечается, что директор школы постоянно на связи, и сотрудники образовательного учреждения среагировали оперативно.

«Сама железнодорожная ветка, на которой и были найдены останки, существует более полувека. Она не у школы, а на достаточно нормальном расстоянии, и не заброшена — просто там редкое движение», — добавили в администрации.

Ранее подмосковный школьник впал в кому на уроке литературы.