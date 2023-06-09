«Прикрывает товарища»: россияне обвиняют известного иноагента в последствиях потасовки на Арбате

По данным журналистов, «алкашом», которого толкнул товарищ и юрист Понасенкова Рамис Зарипов в центре Москвы, оказался мужчина по фамилии Дибров. По данным некоторых СМИ, он является генеральным директором юридической фирмы. После потасовки с Зариповым Дибров так и не пришел в себя. Полицейские продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

«Так Понасенков же говорил, что там просто ушиб. Ничего себе «ушиб», что человек в кому впал»; «Мне кажется, Понасенков тут от и до врет, прикрывает товарища. Невозможно, чтобы после простой потасовки человек не очнулся»; «Сложно сказать, кто тут прав, а кто виноват. С одной стороны, если верить Понасенкову, тот сам к ним приставал. С другой, настолько не рассчитать силу, что чуть ли не убить человека? Мутная история», — рассуждают россияне.

Напомним, что по версии Понасенкова, пострадавший сам увязался за ним и его юристом, когда те прогуливались по Арбату. А мужчина упал и ударился головой больше не от удара, а от алкоголя.

Ранее Понасенков пригрозил дебоширу, приставшему к нему в Москве.

*Признан Минюстом иноагентами