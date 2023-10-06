«Прилетит из космоса»: выяснилось, что остановит ядерную войну

Верховный шаман России, глава кызылской религиозной организации шаманов «Адыг-Ээрен» Кара-оол Допчун-оо во время визита в Москву заявил, что ядерной войны не будет, передает РИА Новости. По его словам, нашу страну все боятся, и никто не рискнет спровоцировать ядерный конфликт.

Шаман также добавил, что Западу пора принять тот факт, что победа над Россией невозможна. С ним согласна известная ясновидящая Инна Мишина. Однако, по ее словам, мир в ближайшем будущем будет как никогда близок к ядерной войне.

«Ее не будет. Наши будут готовы нажать на кнопку, но до этого не дойдет. Обстановка будет очень накаленной», — заявила ясновидящая корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Произойдет нечто, что не даст смертельным соперникам перейти черту, уверена экстрасенс.

«Я видела сон ранее. Думаю, что, скорее всего, разрешение конфликта будет связано с космосом. К нам может прилететь нечто. А Украина больше не будет Украиной», — заключила собеседница издания.

Ранее ясновидящая Мишина рассказала, как работает закон бумеранга.